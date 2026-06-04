"Policija je jutros oko 7.20 sati zaprimila dojavu da je u Puli, u moru kod lukobrana, uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu", objavila je policija.