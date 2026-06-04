objavila policija
Užas u Puli: Uz potopljeni gliser pronađeno mrtvo tijelo, jedna osoba teško ozlijeđena. Oglasilo se Ministarstvo
Policija je objavila da je jutros kod lukobrana u Puli u moru uočen potopljeni gliser, uz koji je plutalo mrtvo tijelo. Na lukobranu je pronađena teško ozlijeđena osoba.
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"Policija je jutros oko 7.20 sati zaprimila dojavu da je u Puli, u moru kod lukobrana, uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu", objavila je policija.
Policijski službenici u suradnji sa nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti događaja.
Oglasilo se Ministarstvo
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture priopćenjem se oglasilo o ovom slučaju.
"Dojava o pomorskoj nesreći brodice kod pulskoga lukobrana u MRCC Rijeka zaprimljena je jutros, 4. lipnja, oko 07.20 sati.
Ozlijeđena osoba evakuirana je iz brodice i preuzeta od djelatnika Hitne medicinske pomoći HMP Pula, u daljnje medicinsko postupanje, dok je nedaleko pozicije pomorske nesreće uočeno beživotno tijelo, na površini mora.
U tijeku su postupanja nadležnih službi", priopćili su.
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