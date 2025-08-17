POMOĆI NIJE BILO
Na varaždinskim gradskim bazenima utopio se 70-godišnjak
Hina
|
17. kol. 2025. 14:34
|
0komentara
Na varaždinskim gradskim bazenima u nedjelju se utopio 70-godišnji muškarac, potvrdila je varaždinska policija.
Do utapanja je došlo nešto poslije 12 sati u unutarnjem bazenu. Iako su djelatnici Hitne medicinske pomoći pokušali reanimirati muškarca, pomoći nije bilo nakon čega je liječnica proglasila smrt.
Iz policije javljaju da slijedi očevid te utvrđivanje svih okolnosti ove tragedije.
