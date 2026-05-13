Požar u Splitu: Preminuo muškarac

Hina
13. svi. 2026. 14:35
Jutros je izbio požar u Industrijskoj zoni u Šijani, u skladištu protupožarnih aparata. Crni oblak dima nadvija se nad cijelim kvartom, čuju se i manje detonacije. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su da je u srijedu nešto prije 13 sati u Kamenitoj ulici u splitskom Varošu planuo požar prizemnice u kojoj je boravila starija muška osoba, koja je umrla unatoč pokušajima reanimacije, a o tragičnom događaju se provodi očevid.

Vatrogasci su dojavu zaprimili u 12,45 sati, nakon čega su na intervenciju upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split s dva vozila i osam vatrogasaca te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Vatrogasci su iz prizemnice izvukli muškarca starije životne dobi nad kojim je pokušana reanimacija, ali je, nažalost, preminuo. 

Požar je stavljen pod kontrolu, a vatrogasne snage nastavljaju sanaciju terena. Prema zasad dostupnim informacijama, nema opasnosti od širenja vatre.

Na mjestu događaja obavit će se očevid radi utvrđivanja uzroka požara i okolnosti tragičnog događaja, kažu u policiji.

