Srecko Niketic/PIXSELL

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su da je u srijedu nešto prije 13 sati u Kamenitoj ulici u splitskom Varošu planuo požar prizemnice u kojoj je boravila starija muška osoba, koja je umrla unatoč pokušajima reanimacije, a o tragičnom događaju se provodi očevid.

Podijeli

Oglas

Vatrogasci su dojavu zaprimili u 12,45 sati, nakon čega su na intervenciju upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split s dva vozila i osam vatrogasaca te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Vatrogasci su iz prizemnice izvukli muškarca starije životne dobi nad kojim je pokušana reanimacija, ali je, nažalost, preminuo.

Požar je stavljen pod kontrolu, a vatrogasne snage nastavljaju sanaciju terena. Prema zasad dostupnim informacijama, nema opasnosti od širenja vatre.

Na mjestu događaja obavit će se očevid radi utvrđivanja uzroka požara i okolnosti tragičnog događaja, kažu u policiji.