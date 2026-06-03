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U tijeku je istraga

Srušio se helikopter britanske mornarice: Poginulo troje ljudi

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N1 Info
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03. lip. 2026. 16:13
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ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Helikopter Kraljevske ratne mornarice srušio se na polje u Devonu, pri čemu su poginula tri pripadnika mornarice.

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Policija Devona i Cornwalla priopćila je da su hitne službe intervenirale na mjestu nesreće u području Sourton Down, nedaleko od Okehamptona, prenosi skynews.

Glasnogovornik Kraljevske ratne mornarice izjavio je:

„S dubokom tugom možemo potvrditi da su tijekom vježbe obuke poginula tri pripadnika Kraljevske ratne mornarice.

Naše misli i sućut u ovom teškom trenutku uz njihove su obitelji i prijatelje.”

Načelnik mornarice, general sir Gwyn Jenkins, u priopćenju je dodao da je „duboko ožalošćen što mora podijeliti ovu vijest” te potvrdio da je u nesreći sudjelovao helikopter Merlin Mk4.

„Znam da će ova vijest biti veliki šok za cijelu našu mornaričku zajednicu, a moju najdublju sućut upućujem obiteljima, prijateljima i voljenima pogođenima ovom tragedijom.

Želio bih zahvaliti policiji Devona i Cornwalla te timovima za potragu i spašavanje koji su jutros intervenirali na mjestu nesreće.

U tijeku je istraga, a dodatne informacije bit će objavljene u dogledno vrijeme.”

Teme
helikopter kraljevska ratna mornarica

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