Reiner: Iz DP-a su rekli da nemaju nikakav dokument o BiH, nije dobro da se o takvim stvarima razvijaju spekulacije

"Kolege iz DP-a su rekli da nemaju nikakav dokument o tome. To je jedna ideja koja se javljala i ranije, nije to nešto novo, a o tome koja će forma biti da bi se na bolji način Hrvate u BiH osiguralo u smislu ravnopravnosti, o tome će trebati još puno razgovarati", istaknuo je Reiner. S obzirom na to da ne postoji konkretan dokument, "nije dobro da se o tako važnim stvarima razvijaju spekulacije u javnosti", kazao je.