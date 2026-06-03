EK predstavila mjere o tehnološkoj suverenosti, cilj je smanjiti ovisnost o SAD-u

Strateški plan za digitalizaciju i umjetnu inteligenciju u energetskom sektoru trebao bi ubrzati uvođenje digitalnih rješenja i umjetne inteligencije za poboljšanje i pametnu europsku elektroenergetsku infrastrukturu, uz istodobno podupiranje bržeg uvođenja pametnih brojila koja su ključna kako bi europski potrošači imali veću kontrolu nad svojom potrošnjom energije i u konačnici smanjili račune za energiju, navodi Komisija.