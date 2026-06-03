Kaos na A1: Sudarila se četiri automobila, troje ljudi ozlijeđeno

Troje ljudi zatražilo je liječničku pomoć nakon sudara čak četiri vozila na autocesti A1 kod čvora Bisko, doznaje od splitske policije Marta Divjak za 24 sata. Dojavu su zaprimili u srijedu u 14.20 sati te su na terenu žurne službe, a više informacija o uzrocima nesreće i stanju ozlijeđenih bit će poznato nakon što policijski službenici obave očevid.