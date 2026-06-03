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kod čvora Bisko

Kaos na A1: Sudarila se četiri automobila, troje ljudi ozlijeđeno

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N1 Info
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03. lip. 2026. 15:57
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Autocesta
Ilustracija | Borna Filic/PIXSELL

HAK je na svojim stranicama izvjestio kako se između čvorova Bisko i Blato na Cetini, na 397. km u smjeru Dubrovnika vozi jednim trakom usporeno.

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Troje ljudi zatražilo je liječničku pomoć nakon sudara čak četiri vozila na autocesti A1 kod čvora Bisko, doznaje od splitske policije Marta Divjak za 24 sata. Dojavu su zaprimili u srijedu u 14.20 sati te su na terenu žurne službe, a više informacija o uzrocima nesreće i stanju ozlijeđenih bit će poznato nakon što policijski službenici obave očevid.

HAK je na svojim stranicama izvjestio kako se između čvorova Bisko i Blato na Cetini, na 397. km u smjeru Dubrovnika vozi jednim trakom usporeno

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Teme
a1 hak prometna nesreća

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