Odbor EP-a usvojio izvješće o Srbiji koje je znatno oštrije i opsežnije od prvotnog nacrta

U dijelu o vanjskoj politici navodi se da je usklađenost Srbije sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU među najnižima među državama kandidatkinjama te da je potpuno usklađivanje nužan uvjet za pristupanje. Posebno se kritiziraju veze Srbije s Rusijom i Kinom, politika balansiranja između EU i drugih geopolitičkih aktera, vojna suradnja s Rusijom te nabava kineskog naoružanja i nadzorne tehnologije. U tekstu se poziva i na zatvaranje Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu, za koji se navodi da djeluje kao baza ruske vojne obavještajne službe GRU u državi kandidatkinji za članstvo u EU, kao i na prekid vojne suradnje s Rusijom.