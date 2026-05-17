Grmoja o ubojstvu u Drnišu: Vlast je zakazala na svim razinama

Saborski zastupnik Mosta, Nikola Grmoja, reagirao je na vijest o ubojstvu u Drnišu.
Grmoja je odgovornost prebacio na, kako je napisao, 'Plenkovićevu vlast'.
"Ubojstvo 19-godišnjeg maturanta u Drnišu nije samo strašan zločin jednog čovjeka, nego i optužnica protiv vlasti koja je zakazala na svim razinama. Čovjek osuđen za brutalno ubojstvo, za kojeg su ljudi godinama govorili da je tempirana bomba, slobodno je hodao među građanima bez ozbiljnog nadzora, kontrole i sustava praćenja najopasnijih počinitelja", napisao je Grmoja.
"Nakon Prečkog, sada i Drniš. Koliko još mladih života mora biti ugašeno da izvršna vlast osigura zaštitu hrvatskih ljudi. Ovo više nisu izolirani slučajevi. Ovo je posljedica raspada pravosuđa, zdravstva, socijalne skrbi i sigurnosnog sustava", nastavio je Grmoja.
"Svih tih važnih resora u kojima nedostaje i ljudi i novca jer korupcija godinama proždire državu, ali i resora na čija su čela postavljani podobni umjesto sposobnih. A političku odgovornost za takvu Hrvatsku danas snosi Plenkovićeva vlast', zaključio je na kraju.
