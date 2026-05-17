Sačuvajte svježinu luka uz ovaj jednostavan trik naših baka

Sačuvajte svježinu luka na jednostavan, ali vrlo učinkovit način. Naše su bake također koristile ovaj trik.
Ako ste ikad pokušali održati luk svježim dulje vrijeme, znate da je to lakše reći nego učiniti. Ali postoji iznenađujuće staro rješenje za ovaj uobičajeni problem koje sprječava truljenje, a to je čuvanje luka u najlonskim čarapama, piše Krstarica.
Vjerovali ili ne, jednostavan par najlonskih čarapa može vam pomoći da vaš luk ostane u vrhunskom stanju, a ovaj savjet dolazi od slavne kuharice Julije Child. Prema priči, kad ju je kolega pitao kako sačuvati luk koji je dobio na poklon, dala mu je par najlonskih čarapa.
Postupak je jednostavan: stavite luk u jednu od nogavica, zavežite čvor iznad njega i ponavljajte postupak dok ne dobijete lančić od luka. Kad vam zatreba glavica luka, jednostavno prerežite čarapu ispod prvog čvora na dnu lančića.
Kako ovaj trik funkcionira?
Logika iza trika Julije Child je da fini, mrežasti materijal čarape omogućuje slobodno kruženje zraka oko svake lukovice. To je neophodno za očuvanje. Čvorovi između glavica sprječavaju njihov međusobni kontakt, osiguravajući protok zraka kroz cijelu površinu i sprječavajući nakupljanje vlage, glavnog neprijatelja svježine luka. Dodatna prednost ove tehnike je što štedi prostor.
Ključno je i gdje skladištite luk. Nijedna količina najlonki neće ga spasiti ako ga ostavite na sunčanom kuhinjskom pultu. Idealan je podrum ili ostava, kao i bilo koje drugo hladno, tamno i suho mjesto.
Također, izbjegavajte skladištenje luka u blizini krumpira. Vlaga iz krumpira ubrzat će truljenje luka, dok će plin etilen koji luk oslobađa uzrokovati klijanje krumpira.
