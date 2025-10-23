Policija objavila detalje zločina: U stanu našli mrtvog muškarca, a potom u šumi i tijelo ubijene žene

Srecko Niketic / Pixsell

Zagrebačka policija izvijestila je da je u srijedu poslijepodne u stanu u Susedgradu pronašla tijelo Senada Alidinija (41) koji je počinio samoubojstvo, a istog dana navečer u šumi u Odranskom Strmecu i tijelo njegove supruge Đurđice Alidini (42) koja je ranije proglašena nestalom, a sumnja se da ju je ubio.

Ne navodeći njihove identitete, policija je izvijestila da je Senad Alidini počinio samoubojstvo u srijedu oko 14,40 sati te da je istodobno provodila intenzivno traganje za njegovom suprugom Đurđicom Alidini, čiji je nestanak prijavljen dan ranije.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) navodi da su okolnosti vezane za samoubojstvo tijekom kriminalističkog istraživanja usmjerile policijske aktivnosti u novom smjeru.

U skladu s prikupljenim saznanjima policija je u šumskom predjelu Odranskog Stremca u srijedu u večernjim satima pronašla tijelo ženske osobe za koju se sumnja da je riječ o nestaloj članici obitelji muškarca koji je počinio samoubojstvo.

Policija dodaje da je očevid na mjestu događaja obavljen pod nadzorom dežurne zamjenice Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu te da je tijelo potom prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta.

Prema pisanju medija, policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi potvrdila sumnju da je Senad Alidini usmrtio svoju suprugu, a njezino tijelo sakrio u Strmecu Odranskom, nakon čega je u njihovom stanu u Gornjem Vrapču počinio samoubojstvo.

Mediji dodaju da je policija, nakon što je prijavljen nestanak Đurđice Alidini, razgovarala s članovima obitelji te obišla stan u kojem je nestala žena živjela s obitelji i u kojem je pronađeno tijelo njezinog supruga koji se ubio nožem.

Ističu i da je policija tijekom pretrage stana pronašla papirić s natuknicama među kojima se spominjalo i selo na području Strmecu Odranskom pa su na tu lokaciju upućene policijske patrole s potražnim psima.

Nadodaju da je na toj lokaciji, u šikari uz šumski puteljak, pronađeno tijelo nestale žene koje je bilo prekriveno lišćem. Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, pretpostavlja se da je žena zadavljena i potom automobilom prevezena na mjesto na kojem je pronađena.

Osim u stanu u kojem je pronađeno tijelo njezinog supruga, policija je obavila očevid i u vozilu parkiranom ispred zgrade, a u čijem je prtljažniku pronađen najlon.