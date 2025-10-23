Oglas

NOVI FEMICID

Užasan zločin u Zagrebu! Ubio ženu pa sebe. Njezino tijelo pronađeno u šikari

author
N1 Info
|
23. lis. 2025. 09:49
najnovija vijest, N1
N1

Pronađeno je tijelo 42-godišnje Đurđice Alidini koja je 21. listopada nestala u zagrebačkom Gornjem Vrapču. Ubio ju je njezin 41-godišnji suprug Senad, a nakon toga je izvršio samoubojstvo.

Oglas

Nakon što je prijavljen nestanak, policija je razgovarala s članovim obitelji. Policajci su tijekom jučerašnjeg dana došli na vrata stana u kojem je nestala žena živjela s obitelji. U stanu je pronađeno tijelo supruga koji se ubio nožem, prenosi Jutarnji list.

Pretragom stana policija je pronašla papirić s natuknicama među kojima je bilo navedeno i selo na području Strmeca Odranskog. Na tu lokaciju su se uputile policijske patrole s potražnim psima. Pronašle su tijelo 42-godišnjakinje u šikari, uz šumski puteljak. Bilo je pokriveno lišćem.

Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, pretpostavlja se da je nesretna žena zadavljena i potom u Peugeotu prevezena na mjesto na kojem je pronađena. Osim u stanu, policija je očevid obavila i u vozilu parkiranom ispred zgrade u kojem se u prtljažniku nalazio veliki najlon.

Oba tijela supružnika prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obdukcijom utvrdio točan uzrok smrti.

Teme
femicid samoubojstvo ubojstvo zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ