NOVI FEMICID
Užasan zločin u Zagrebu! Ubio ženu pa sebe. Njezino tijelo pronađeno u šikari
Pronađeno je tijelo 42-godišnje Đurđice Alidini koja je 21. listopada nestala u zagrebačkom Gornjem Vrapču. Ubio ju je njezin 41-godišnji suprug Senad, a nakon toga je izvršio samoubojstvo.
Oglas
Nakon što je prijavljen nestanak, policija je razgovarala s članovim obitelji. Policajci su tijekom jučerašnjeg dana došli na vrata stana u kojem je nestala žena živjela s obitelji. U stanu je pronađeno tijelo supruga koji se ubio nožem, prenosi Jutarnji list.
Pretragom stana policija je pronašla papirić s natuknicama među kojima je bilo navedeno i selo na području Strmeca Odranskog. Na tu lokaciju su se uputile policijske patrole s potražnim psima. Pronašle su tijelo 42-godišnjakinje u šikari, uz šumski puteljak. Bilo je pokriveno lišćem.
Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, pretpostavlja se da je nesretna žena zadavljena i potom u Peugeotu prevezena na mjesto na kojem je pronađena. Osim u stanu, policija je očevid obavila i u vozilu parkiranom ispred zgrade u kojem se u prtljažniku nalazio veliki najlon.
Oba tijela supružnika prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obdukcijom utvrdio točan uzrok smrti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas