Policija objavila video: Spašeni migranti od sigurne smrti

PU brodsko-posavska

U Operativno komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske, u srijedu iza 16 sati, zaprimljen je poziv u pomoć osobe koja se nalazi okružena vodom na području Vrbovljana (Općine Okučani). Policajci granične policije Stara Gradiška su odmah otišli na mjesto događaja.

Radi se o nepristupačnom području koje su policijski službenici pretražili i locirali mjesto na kojem se nalazila osoba. Na udaljenosti oko stotinjak metara u šumi u koju se izlila rijeka Sava, na drveću se nalazilo još devet osoba koje su se držale za grane. Na pojedinim mjestima dubina vode je i do dva metra te su angažirani i pripadnici HGSS-a koji su koristeći adekvatnu opremu pojedinačno ulazili u vodu, dolazili do osoba, iznosili ih ili pomoću užadi izvlačili do obale.

Nekoliko su osoba izvukli pomoću čamca. Angažirani su i djelatnici Hitne medicinske pomoći.

Policajci su pomagali prilikom izvlačenja, osobe su utoplili dekama i službenim vozilima prevezli u policijsku postaju gdje su im osigurali tople napitke i hranu te suhu odjeću i obuću. Spašavanje je završeno oko 21 sat te je potvrđeno da se radi o stranim državljanima koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku te se nastavlja daljnji rad i kriminalističko istraživanje policijskih službenika, objavila je PU brodsko-posavska.

Policajci upozoravaju na tragedije koje se mogu dogoditi prilikom nezakonitog prelaska granice preko rijeke Save, koja je puna naplavina, granja i trupaca, te predstavlja stvarnu opasnost po život i zdravlje osoba. “Stoga apeliramo na osobe koje pokušavaju nezakonito ući u Republiku Hrvatsku da to ne čine, jer tako dovode u opasnost svoj život i zdravlje, kao i živote i zdravlje članova svoje obitelji”, upozoravaju.

“Policija je uvijek spremna pomoći, ali pogoršani zimski uvjetI mogu dovesti do vrlo teških posljedica i tragedija. Posebno apeliramo na aktiviste i nevladine organizacije koji često obavještavaju o točnim koordinatama migranata koji se nađu u opasnosti, da upozore migrantsku populaciju na opasnosti kojima se mogu izložiti poglavito sada u zimskim mjesecima. Ovo je samo jedna u nizu akcija spašavanja osoba brodsko-posavskih policajaca”, dodaju iz policije u objavi na službenim stranicama.

Policija nastavlja daljnji rad na sprječavanju nezakonitih ulazaka u Republiku Hrvatsku i Europsku uniju te su posebno usredotočeni na otkrivanje i uhićenje krijumčara, onih koji čine kaznena djela te se bez obzira na nečiji život i zdravlje, nastoje nepripadno imovinski okoristiti pomažući i prevozeći nezakonite migrante, zaključili su u objavi.

