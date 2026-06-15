Crna Gora zatvorila još dva poglavlja, sve bliža cilju da ove godine završi pregovore

“Napredak je zaista ogroman, ali sada se fokus mora zadržati na jačanju stupova svake uspješne države, a to su vladavina prava, sloboda medija, demokratske institucije podržane osnaženim civilnim društvom i, naravno, prosperitet”, rekla je Kos ističući da je važno da pregovarački proces nadilazi stranačke podjele i da ga se tretira kao nacionalni prioritet.