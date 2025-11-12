NOVA PREVARA
Prevarena za 23.600 eura: Kupila automobile iz oglasa, ostala i bez novca i vozila
Kriminalističkim istraživanjem osječke policije utvrđeno je "postojanje osnovane sumnje da je 31-godišnji državljanin Belgije počinio kazneno djelo prijevare, kojim je 73-godišnju Osječanku oštetio za 23.600 eura".
Oglas
Prijevara je počinjena tako da je 73-godišnjakinja pronašla oglas na internetu u kojem se na prodaju nude osobni automobili, nakon čega se početkom rujna ove godine izvan Hrvatske našla s ''prodavateljem'' s kojim je dogovorila kupovinu dva automobila za 23.600 eura, javlja policija.
Osječanka je potom putem internet bankarstva uplatila na inozemni račun traženi iznos, nakon čega više nije mogla stupiti u kontakt s ''prodavateljem''.
Automobili joj nisu isporučeni, a novac nije vraćen.
Protiv osumnjičenog slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas