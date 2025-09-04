Oglas

prevara s interneta

Pri kupnji automobila iz Njemačke ostali bez 10.000 eura pologa

author
Hina
|
04. ruj. 2025. 13:38
Pixabay automobili, rabljeni automobili
Pixabay / Ilustracija

Osječko-baranjska policija traga za napoznatim prevarantima koji su tvrtku s osječkog područja u fiktivnoj trgovini automobilima iz Njemačke oštetili za deset tisuća eura, izvijestili su u četvrtak.

Tvrtka s područja Osijeka se tijekom kolovoza javila djelatnicima nepoznate tvrtke u Njemačkoj, a povodom oglasa objavljenog na internetu, u kojem se oglašava prodaja osobnih automobila.

Nakon dogovora o kupnji pet osobnih automobila tvrtka je uplatila predujam od deset tisuća eura. Nepoznati prevaranti su nakon toga prekinuli komunikaciju, obrisali oglase, a osobne automobile nisu isporučili, niti su vratili novac.

U policiji navode kako tragaju za nepoznatim počiniteljima.

Također upozoravaju građane na sve učestalije prijevare koje se događaju tijekom online kupovine putem interneta te ih pozivaju da na internet stranici CARNET-ov Nacionalni CERT, putem poveznice https://iffy.cert.hr , prije ili prilikom online kupovine, mogu provjeriti ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba.

Teme
Internetske prijevare Izgubljeni predujam Kupnja automobila online Lažne web stranice Upozorenje policije

