Važno upozorenje HZZO-a: Ako ste od nas dobili lažni SMS, ne otvarajte ga!

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) upozorava građane kako se ovih dana pojavio pokušaj smishing prijevare slanjem lažnih SMS poruka.
Naime, pojedini građani su primili lažne SMS poruke koje uključuju i poveznicu, a u kojima piše:
"HZZO: Poštovani, vaša zdravstvena iskaznica zahtijeva ažuriranje. Kako biste osigurali očuvanje svojih prava, molimo vas da u najkraćem mogućem roku ispunite potrebne obrasce".
HZZO upozorava sve primatelje navedene poruke da se radi o lažnoj poruci i da je ne otvaraju niti da koriste poveznice unutar poruke. Poruku obrišite i na nju ne odgovarajte.
Podsjetimo, smishing (SMS phishing) je vrsta phishing napada koja se provodi pomoću SMS-a, a obično uključuje prijetnju ili poziv za klikanje na vezu ili pozivanje broja te otkrivanje osjetljivih podataka.
Ponekad se u takvim porukama predlaže i instalacija nekog sigurnosnog softvera, koji je ustvari zlonamjerni softver.
"U slučaju da je došlo do incidenta i nastanka štete za primatelje poruke, upućujemo građane da incident prijave MUP-u i nacionalnom CERT-u", navodi HZZO u upozorenju.
