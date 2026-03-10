Oglas

Pronađeno tijelo u splitskoj uvali

10. ožu. 2026. 16:24
Trstenik
Miranda Cikotic / PIXSELL / Ilustracija

Policija je izvijestila da slijedi očevid.

U moru u splitskoj uvali Trstenik je u utorak oko 14 sati uočeno tijelo osobe. Na mjesto događaja upućene su žurne službe.

Kada je tijelo izvučeno na obalu konstantirana je smrt.

Prema prvim informacijama, prenosi Dnevnik, nema elemenata kaznenog djela.

"Utvrđuju se okolnosti događaja te slijedi obavljanje očevida", izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.

