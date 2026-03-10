Oglas

REZULTAT ISTRAGE

Nova akcija Uskoka: U Zagrebu zbog korupcije uhićen carinik

Hina
10. ožu. 2026. 16:12
Zagrebački carinik uhićen je u akciji policije i Uskoka koji su, ne otkrivajući detalje, izvijestili da je jedna osoba uhićena zbog kaznenih djela protiv službene dužnosti.

Uskok je priopćio da uhićenje i tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa, na zagrebačkom području provodi Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK).

"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena osoba bit će predana pritvorskom nadzorniku te će policija protiv njega podnijeti kaznenu prijavu Uskoku", izvijestilo je Ravnateljstvo policije.

Uskok dodaje da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

