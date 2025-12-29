OČEVID U TIJEKU
Strašna nesreća u Velikoj Gorici: Sletio s kolnika i udario stup, automobil u potpunosti smrskan
Vozač je prevezen na pružanje liječničke pomoći u KBC Zagreb.
Teška prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak oko 13:15 u Velikoj Gorici.
Na križanju Avenije Ivana Pavla II i državne ceste D31, u neposrednoj blizini Zrakoplovno-tehničkog centra, vozač je izgubio kontrolu nad automobilom i zabio se u prometni stup, piše Dnevnik.hr.
Vozilo je smrskano do neprepoznatljivosti, a hitne službe žurno su stigle na mjesto nesreće te su spasile vozača, koji je prevezen na pružanje pomoći u KBC Zagreb. Težina ozljeda bit će utvrđena naknadno, rekli su nam u zagrebačkoj policiji. U nesreći je sudjelovalo samo jedno vozilo.
Promet tim dijelom je zaustavljen, a u tijeku je očevid, nakon kojeg će biti poznato više okolnosti te nesreće.
