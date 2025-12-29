Oglas

OČEVID U TIJEKU

Strašna nesreća u Velikoj Gorici: Sletio s kolnika i udario stup, automobil u potpunosti smrskan

N1 Info
29. pro. 2025. 16:29
29.12.2025., Velika Gorica - Prometna nesreca na krizanju Avenije Pape Ivana Pavla II. i drzavne ceste D31, u neposrednoj blizini Zrakoplovno-tehnickog centra (ZTC). U nesreci je sudjelovao jedan osobni automobil koji je sletio s kolnika i udario u stup.
Marko Prpic/PIXSELL

Vozač je prevezen na pružanje liječničke pomoći u KBC Zagreb.

Teška prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak oko 13:15 u Velikoj Gorici.

Na križanju Avenije Ivana Pavla II i državne ceste D31, u neposrednoj blizini Zrakoplovno-tehničkog centra, vozač je izgubio kontrolu nad automobilom i zabio se u prometni stup, piše Dnevnik.hr.

Vozilo je smrskano do neprepoznatljivosti, a hitne službe žurno su stigle na mjesto nesreće te su spasile vozača, koji je prevezen na pružanje pomoći u KBC Zagreb. Težina ozljeda bit će utvrđena naknadno, rekli su nam u zagrebačkoj policiji. U nesreći je sudjelovalo samo jedno vozilo.

Promet tim dijelom je zaustavljen, a u tijeku je očevid, nakon kojeg će biti poznato više okolnosti te nesreće.

Velika Gorica prometna nesreća

