ŠIBENIK

Policajka pod utjecajem alkohola skrivila prometnu nesreću: Zabila se u ogradu

author
Hina
|
29. pro. 2025. 13:18
policija MUP
MUP / Ilustracija

Službenica šibensko-kninske policije izazvala je rano u ponedjeljak u centru Šibenika prometnu nesreću uz prisustvo 1,36 promila alkohola te je do otrežnjenja bila smještena u policijskim prostorijama, a očekuje je disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti.

Prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak oko 4:30 na državnoj cesti u četvrti Njivice u Šibeniku gdje je službenica Policijske uprave šibensko-kninske, izvan službe, u osobnom vozilu riječkih oznaka izazvala prometnu nesreću s materijalnom štetom, izvijestila je policija.

Vozačica je izgubila nadzor nad vozilom, prešla u suprotni trak i zabila se u zaštitnu metalnu ogradu Hrvatskih cesta.

Osim materijalne štete, nije bilo teže ozlijeđenih osoba.

"Službenica je do otrežnjenja bila smještena u posebne policijske prostorije“, izvijestili su iz šibenske policije.

Vozačici je izdan obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 872,27 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od dva mjeseca.

Protiv nje bit će pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti. sukladno odredbama Zakona o policiji.

Teme
alkohol policija prometna nesreća

