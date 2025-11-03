udario u ogradu
Teška nesreća kod Jankomirskog mosta: Vozač na mjestu poginuo
U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak poslijepodne na Ljubljanskoj aveniji, nedaleko Jankomirskog mosta, poginuo je vozač automobila koji je udario u zaštitnu ogradu, izvijestila je zagrebačka policija.
Prema prvoj policijskoj informaciji do nesreće je došlo oko 15.30 sati na Ljubljanskoj aveniji, 50-ak metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada kada je automobil udario u ogradu pri čemu je vozač smrtno stradao, kažu u policiji.
Dodaju da će se sve okolnosti ove prometne nesreće znati nakon obavljenog očevida koji je u tijeku.
HAK javlja kako se zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 37. km između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 8 km. Na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb istok i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se usporeno uz povremene zastoje.
