Teška nesreća kod Jankomirskog mosta: Vozač na mjestu poginuo

HAK javlja kako se zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 37. km između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 8 km. Na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb istok i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se usporeno uz povremene zastoje.