FOTO / Znate li što je ovo? Policija upala u kuću 31-godišnjaka

PU međimurska

Međimurska policija pretražila je kuću 31-godišnjaka u Piškorovcu, a ono što je pronašla šalje na toksikološko vještačenje.

Tijekom pretrage preloški policajci pronašli su 284 komada aluminijskih smotuljaka ispunjenih materijom nalik na drogu sintetski kanabinoid, takozvani Galaxy, ukupne bruto mase 45,2 grama, objavila je međimurska policija.



Sporna materija je oduzeta te će dostaviti na toksikološko vještačenje u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić".



Kriminalistička istraživanja se nastavljaju.