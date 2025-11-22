Oglas

Teška prometna nesreća: Poginuo muškarac

author
Hina
|
22. stu. 2025. 07:40
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

U prometnoj nesreći na županijskoj cesti 2 029, smrtno je stradao za sad nepoznati muškarac, priopćila je večeras varaždinska policija.

Nesreća se dogodila oko 13.15 sati, a za sada nepoznati muškarac upravljao je osobnim vozilom iz smjera Donjeg Vratna u smjeru Vratno Otoka. U jednom je trenutku iz neutvrđenog razloga sletio izvan kolnika na bankinu, a potom u visoko raslinje, gdje je prednjom stranom vozila udario u stablo. Pritom je poginuo, a smrt je konstatirao liječnik ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, dodaju iz Policijske uprave varaždinske.

Tijelo muškarca je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin gdje će se provesti obdukcija, navela je glasnogovornica PU Marina Kolarić.

policija prometna nesreća

