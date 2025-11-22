Teška prometna nesreća: Poginuo muškarac

Nesreća se dogodila oko 13.15 sati, a za sada nepoznati muškarac upravljao je osobnim vozilom iz smjera Donjeg Vratna u smjeru Vratno Otoka. U jednom je trenutku iz neutvrđenog razloga sletio izvan kolnika na bankinu, a potom u visoko raslinje, gdje je prednjom stranom vozila udario u stablo. Pritom je poginuo, a smrt je konstatirao liječnik ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, dodaju iz Policijske uprave varaždinske.