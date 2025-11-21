Oglas

PODACI DHMZ-a

Izmjerene visine snijega: Evo gdje ga je palo najviše, a gdje tek stiže

N1info
21. stu. 2025. 08:00
Po jutrošnjim mjerenjima DHMZ-a najviše snijega ima na Zavižanu gdje ga je izmjereno 19 centimetara.

Na Bilogori je noćas napadalo 11 cm snježnog pokrivača, na Puntijarci (Sljeme) ga ima 7 cm.

U Gorskom kotaru i Lici još nije bilo obilnog snijega pa se njegove visine jutros kreću od 6 cm u Pargu, 4 cm u Delnicama, dva centimetra u Ogulinu i Gračacu.

Od nizinske Hrvatske možemo još istaknuti Hrvatsku Kostajnicu gdje je napadalo 6 cm bijelog pokrivača, u Sisku 3 cm, Lekeniku 2, a po jedan centimetar mjere Slunj, Slatina i Lipik. 

U nastavku dana snijega će biti uglavnom u gorju, a u noći na subotu i tijekom subote očekuje se i u nizinama. 

