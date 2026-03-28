Tragedija kod Samobora: U požaru drvene kuće poginule dvije osobe

Pixabay/ilustracija

U petak oko 22 sata u mjestu Pavučnjak, na samoborskom području, izbio je požar, a dvije su osobe poginule, priopćila je zagrebačka policija.

Podijeli

Na mjesto nesreće brzo su izašle vatrogasne službe koje su lokalizirale i ugasile požar, a ozlijeđenoj osobi pružena je medicinska pomoć.

Uzrok požara zasad nije poznat, a policija je najavila provođenje očevida kojim će se utvrditi okolnosti ove tragedije.