NEPOZNATI POČINITELJI
U centru Zagreba napadnuti žena i muškarac, žena teže ozlijeđena
Nepoznati počinitelji su jučer rano ujutro u centru Zagreba u Pierottijevoj ulici napali 34-godišnjakinju i 36-godišnjaka te je žena tom prilikom teže ozlijeđena, izvijestila je zagrebačka policija.
Incident se dogodio u 5:45, a prema do sada utvrđenome, u napadu je sudjelovalo više je nepoznatih počinitelja.
Napadnuta žena i muškarac su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je 34-godišnjakinji teško ozlijeđena noga, dok 36-godišnjak ima lakše ozlijede.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku, navodi se u priopćenju.
