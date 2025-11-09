Oglas

NEPOZNATI POČINITELJI

U centru Zagreba napadnuti žena i muškarac, žena teže ozlijeđena

author
Hina
|
09. stu. 2025. 12:43
policija, policijsko svijetlo, policijska sirena unsplash
Unsplash/Max Fleischmann

Nepoznati počinitelji su jučer rano ujutro u centru Zagreba u Pierottijevoj ulici napali 34-godišnjakinju i 36-godišnjaka te je žena tom prilikom teže ozlijeđena, izvijestila je zagrebačka policija.

Oglas

Incident se dogodio u 5:45, a prema do sada utvrđenome, u napadu je sudjelovalo više je nepoznatih počinitelja.

Napadnuta žena i muškarac su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je 34-godišnjakinji teško ozlijeđena noga, dok 36-godišnjak ima lakše ozlijede.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, navodi se u priopćenju.

Teme
napad napadači policija zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ