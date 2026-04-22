NEMA ELEMENATA KAZNENOG DJELA
U eksploziji u Splitu poginuo muškarac dobro poznat policiji
U eksploziji koja se kasno sinoć dogodila u Splitu smrtno je stradao 72-godišnji muškarac.
Kako doznaje Slobodna Dalmacija, riječ je o Splićaninu dobro poznatom policiji.
Eksplozija se dogodila oko 22:45 u pothodniku ispod Ulice Domovinskog rata, koji povezuje Ravne njive i Kocunar. Na mjesto događaja brzo su stigle policijske snage koje su blokirale šire područje, a intervenirala je i Hitna pomoć.
"Uz nazočnost zamjenika županijskog državnog odvjetnika obavljen je očevid na mjestu smrtnog stradavanja jedne osobe. Prema do sada utvrđenim informacijama, u ovom događaju nema elemenata kaznenog djela. Tijelo je prevezeno na patologiju kako bi se obavila sudsko-medicinska obdukcija", priopćili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
Susjedi poginulog muškarca ispričali su za Slobodnu Dalmaciju da su u kućanstvu u kojem je živio često izbijale svađe koje su završavale kaznenim prijavama protiv članova obitelji.
Poginuli muškarac bio je povezan s kriminalnim miljeom još od razdoblja neposredno nakon Domovinskog rata. Osuđivan je na hrvatskim sudovima zbog trgovine drogom zajedno s poznatim imenima splitskog podzemlja, a u dosjeu je imao i presudu turskog suda. Radilo se o slučaju krijumčarenja 1,2 kilograma heroina, zbog čega je zajedno sa suučesnicom, slikaricom iz Splita, uhićen u Istanbulu.
Kasnije je, u dobi od 56 godina, osuđen zbog krijumčarenja 20 kilograma hašiša iz Španjolske. U tom se kontekstu povezivao s Aldom Malvasijom, poznatim dilerom iz splitske stare gradske jezgre, čiji je sin Jerko bio meta Filipa Zavadlava.
U jednom od kaznenih djela bio je povezan i sa Stjepanom Ringwaldom, nekadašnjim šibenskim motociklističkim asom koji je osuđen na 19 godina zatvora zbog ubojstva. Ringwald u tom slučaju nije osuđen, dok su 2013. krivima proglašene tri osobe, među njima i 72-godišnjak, navodi Slobodna Dalmacija. Radilo se o uhićenjima iz 2009. godine povezanima s heroinom.
