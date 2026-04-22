Zadarski župan nakon upozorenja na diskriminaciju: "Meni nije važno što kaže pravobraniteljica, nego narod"

Vjenčani list bio je jedan od uvjeta javnog poziva Zadarske županije za subvenciju za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji putem subvencioniranja stambenih kredita. Župan Josip Bilaver kasnije je odlučio javni poziv promijeniti i uključiti izvanbračne zajednice i samohrane roditelje. Naša reporterka Vesela Šegvić Kordić pitala ga je li razlog tomu niz kritika javnosti i dopis ravnateljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić.
Oglas
"Slušajte, meni nije bitno što kaže Višnja Ljubičić nego što kaže narod. Prema tome mi smo čuli bilo javnosti, čuli smo ljudi koji nažalost nemaju riješeno stambeno pitanje i našli smo rješenje. Nema nikakve drame. Svi oni koji budu imali uvjete će se javiti na poziv. Sada je to puno šire nego je bilo do sada.
"Samohrani roditelji su bili uključeni u našim planovima i ranije", odgovorio je Bilaver i dodao da pripremaju dva programa.
"Jedan je izašao prošli tjedan, a drugi koji se odnosi na samohrane roditelje izlazi u ponedjeljak. Demografski paket ćemo naravno nadopuniti i sve je okej. Je li vi mate problem s tim da ja priznam ili ne priznam grešku", odgovorio je našoj reporterki Bilaver.
Pitali smo ga kako komentira to da i druge županije imaju slične programe, a nisu se doveli u ovu situaciju.
"Mi smo se doveli, nema drame, sve je na vrijeme. U čemu je problem - di bi vi danas bili, da o ovome ne raspravljamo", rekao je Bilaver.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas