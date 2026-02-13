U Makarskoj se potukla četvorica muškaraca i tri žene, jedan teže ozlijeđen

Unsplash/Max Fleischmann

Jedan je muškarac teže ozlijeđen u masovnoj tučnjavi koja se jučer ujutro dogodila u Makarskoj, a još četiri osobe zadobile su lakše ozljede. U sukobu je sudjelovalo ukupno sedam osoba, a policija je uhitila trojicu muškaraca, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.

Do fizičkog obračuna došlo je jučer oko 10.30 sati ispred ulaza u stambenu zgradu. Prema navodima policije, povod sukobu u kojem su sudjelovala četiri muškarca i tri žene u dobi od 22 do 61 godine bili su otprije narušeni međusobni odnosi.

Trojica kazneno prijavljena

U tučnjavi je ozlijeđeno petero sudionika. Teške tjelesne ozljede zadobio je 61-godišnji muškarac, dok su ostali prošli s lakšim ozljedama. Policija je uhitila trojicu muškaraca starih 56, 27 i 22 godine.

Nad njima se provodi kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela sudjelovanja u tučnjavi te će tijekom današnjeg dana uz kaznenu prijavu biti predani pritvorskom nadzorniku. Ostali sudionici bit će prekršajno prijavljeni zbog narušavanja javnog reda i mira.