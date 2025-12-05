STRAVA U MEĐIMURJU
Pucao u dvije žene, jedna je preminula, a druga se bori za život: Napadač u bijegu
U četvrtak navečer u Murskom Središću u Ulici Sitnice, upucane su dvije žene, od kojih je jedna, nažalost, preminula, doznajemo u policiji. Druga se žena i dalje bori za život u čakovečkoj bolnici. Napadač je i dalje u bijegu i policija za njim intenzivno traga
Policija je jutros objavila da su sinoć u 20:53 sati zaprimili telefonsku dojavu o pucnjavi u Murskom Središću, Ulici Sitnice te da ima ozlijeđenih osoba. Odmah po zaprimanju dojave na mjesto događaja upućene su sve raspoložive policijske snage te hitna medicinsku pomoć.
Dolaskom na mjesto događa utvrđeno je kako je u obiteljskoj kući u Ulici Sitnice, 40-godišnjak iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju, a potom je izlaskom iz kuće, također iz vatrenog oružja, ranio 29-godišnjakinju. Nakon opisanog događaja 40-godišnjak se udaljio s mjesta događaja.
Vozilima hitne medicinske pomoći 28-godišnjakinja i 29-godišnjakinja prevezene su u čakovečku bolnicu, gdje je u 22:10 sati, nakon pokušaja reanimacije, 28-godišnjakinja preminula, dok su kod 29-godišnjakinje utvrđene teške ozljede opasne po život te je zadržana na daljem liječenju.
Na mjestu događaja obavljen očevid.
Zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu naložila je obdukciju te je mrtvo tijelo 28-godišnjakinje prevezeno na Odjel patologije Županijske bolnice u Čakovcu.
Međimurska policija provodi intenzivne mjere traganja s ciljem pronalaska 40-godišnjaka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
