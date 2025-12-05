Pucao u dvije žene, jedna je preminula, a druga se bori za život: Napadač u bijegu

Policija je jutros objavila da su sinoć u 20:53 sati zaprimili telefonsku dojavu o pucnjavi u Murskom Središću, Ulici Sitnice te da ima ozlijeđenih osoba. Odmah po zaprimanju dojave na mjesto događaja upućene su sve raspoložive policijske snage te hitna medicinsku pomoć.



Dolaskom na mjesto događa utvrđeno je kako je u obiteljskoj kući u Ulici Sitnice, 40-godišnjak iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju, a potom je izlaskom iz kuće, također iz vatrenog oružja, ranio 29-godišnjakinju. Nakon opisanog događaja 40-godišnjak se udaljio s mjesta događaja.