51-GODIŠNJAK
U Međimurju zvala policiju zbog prijetnji brata, preminuo tijekom intervencije
Tragedija u međimurskom mjestu Peklenica: 51-godišnji muškarac preminuo je u subotu navečer tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja
Incident se zbio oko 18 sati u ulici Krnišče, a točan uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije, potvrdili su iz Policijske uprave međimurske, piše Radio105.
Prema riječima glasnogovornika PU međimurske Radovana Gačala, policija je na teren izašla nakon što je sestra preminulog prijavila da je zlostavlja njezin godinu dana mlađi brat B.S. Policajci su zatekli muškarca kako verbalno zlostavlja sestru, a on je s nasilnim ponašanjem nastavio i nakon njihovog dolaska.
Došlo do eskalacije
Situacija je na mjestu događaja brzo eskalirala. Muškarac je počeo vrijeđati i prijetiti policajcima, a zatim je i fizički nasrnuo na jednog od njih i lakše ga ozlijedio. Zbog agresivnosti i napada, policijski službenici morali su primijeniti sredstva prisile - tjelesnu snagu i vezivanje.
U trenutku primjene prisile, korpulentnom muškarcu je iznenada pozlilo i srušio se. Uočivši da mu je zdravstveno stanje narušeno, policajci su odmah prekinuli postupanje, skinuli mu lisice i započeli s reanimacijom. Ubrzo je stigla i hitna medicinska pomoć, no unatoč naporima liječničkog tima, na mjestu događaja su nažalost mogli samo konstatirati smrt.
Čeka se obdukcija, pokrenuta i interna istraga
Mrtvozornik nakon očevida nije utvrdio fizičke ozljede na tijelu preminulog, no zbog okolnosti u kojima je smrt nastupila, državni odvjetnik naložio je sudsku obdukciju. Neslužbeni izvori navode kako je preminuli muškarac imao ozbiljnih zdravstvenih problema te je bio sklon konzumaciji alkohola.
Načelnik PU međimurske odmah je formirao stručni tim koji će, prema standardnoj proceduri, utvrditi je li postupanje policijskih službenika tijekom intervencije bilo u skladu sa zakonom.
