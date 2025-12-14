U Međimurju zvala policiju zbog prijetnji brata, preminuo tijekom intervencije

U trenutku primjene prisile, korpulentnom muškarcu je iznenada pozlilo i srušio se. Uočivši da mu je zdravstveno stanje narušeno, policajci su odmah prekinuli postupanje, skinuli mu lisice i započeli s reanimacijom. Ubrzo je stigla i hitna medicinska pomoć, no unatoč naporima liječničkog tima, na mjestu događaja su nažalost mogli samo konstatirati smrt.