Oglas

policija provodi očevid

U Splitu poginuo vozač motocikla u sudaru s osobnim autom

author
Hina
|
06. stu. 2025. 13:19
prometna nesreća u splitu
Ivo Cagalj/PIXSELL

Vozač motocikla poginuo je u prometnoj nesreći u četvrtak u Splitu, na raskrižju Velebitske i Solinske ulice prilikom sudara s osobnim automobilom, izvijestila je splitska policija.

Oglas

Na raskrižju Velebitske i Solinske

Policija je oko 12  sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na raskrižju Velebitske ulice i Solinske, gdje su se sudarili osobno vozilo i motocikla. U nesreći vozač motocikla smrtno je stradao.

Policija provodi očevid o uzrocima i okolnostima sudara. Odvijanje prometa kod raskrižja Velebitske i Solinske ulice je otežano,  policija osigurava mjesto događaja i po potrebi fizički reguliraju promet.

Teme
nesreća u splitu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ