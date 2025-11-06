policija provodi očevid
U Splitu poginuo vozač motocikla u sudaru s osobnim autom
Vozač motocikla poginuo je u prometnoj nesreći u četvrtak u Splitu, na raskrižju Velebitske i Solinske ulice prilikom sudara s osobnim automobilom, izvijestila je splitska policija.
Na raskrižju Velebitske i Solinske
Policija je oko 12 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na raskrižju Velebitske ulice i Solinske, gdje su se sudarili osobno vozilo i motocikla. U nesreći vozač motocikla smrtno je stradao.
Policija provodi očevid o uzrocima i okolnostima sudara. Odvijanje prometa kod raskrižja Velebitske i Solinske ulice je otežano, policija osigurava mjesto događaja i po potrebi fizički reguliraju promet.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
