42-godišnjak

Uhićen vozač koji je u Međimurju usmrtio biciklista i pobjegao

author
Hina
|
02. ruj. 2025. 15:05
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Uhićen je 42-godišnji muškarac osumnjičen da je noćas skrivio prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradao biciklist na prometnici između Cirkovljana i Preloga, a potom pobjegao s mjesta nesreće, izvijestila je u utorak međimurska policija.

Nesreća se dogodila tijekom noći s ponedjeljka na utorak, kada je nepoznato vozilo naletjelo na biciklista uz derivacijski kanal HE Dubrava. Jutros je uz cestu je pronađeno tijelo muškarca i bicikl, nakon čega je uslijedio policijski očevid te potraga za odbjeglim vozačem i vozilom.

Nad osumnjičenim 42-godišnjakom trenutno se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela "Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu" i "Nepružanje pomoći", izvijestila je Policijska uprava međimurska.

Teme
Međimurje Policija

