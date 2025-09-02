42-godišnjak
Uhićen vozač koji je u Međimurju usmrtio biciklista i pobjegao
Uhićen je 42-godišnji muškarac osumnjičen da je noćas skrivio prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradao biciklist na prometnici između Cirkovljana i Preloga, a potom pobjegao s mjesta nesreće, izvijestila je u utorak međimurska policija.
Nesreća se dogodila tijekom noći s ponedjeljka na utorak, kada je nepoznato vozilo naletjelo na biciklista uz derivacijski kanal HE Dubrava. Jutros je uz cestu je pronađeno tijelo muškarca i bicikl, nakon čega je uslijedio policijski očevid te potraga za odbjeglim vozačem i vozilom.
Nad osumnjičenim 42-godišnjakom trenutno se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela "Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu" i "Nepružanje pomoći", izvijestila je Policijska uprava međimurska.
