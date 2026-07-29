Nastavak usporavanja gospodarstva. Ekonomski institut: Rast BDP-a od 2 posto u drugom kvartalu

"Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost uhrvatskom gospodarstvu u drugom tromjesečju 2026. blago usporava u odnosu na prethodno tromjesečje. Na osnovi kretanja vrijednosti indeksa možemo procijeniti da će u drugom tromjesečju 2026. hrvatsko gospodarstvo rasti za 2,0 posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine", naveli su iz Ekonomskog instituta, dodavši i da za precizniju procjenu godišnje stope promjene BDP-a valja pričekati objavu CEIZ indeksa za lipanj.