Vukovarac naručio više od kile marihuane, u stanu mu našli zračnu pušku

U pretrazi doma i drugih prostorija 47-godišnjaka u Vukovaru policija je oduzela zračnu pušku, oružje kategorije C, koju nije prijavio nadležnom tijelu u zakonskom roku. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je jučer predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava protiv njega podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu.