Vukovarac naručio više od kile marihuane, u stanu mu našli zračnu pušku

author
Hina
|
23. sij. 2026. 10:13
Marihuana
PU splitsko-dalmatinska / Ilustracija

Vukovarsko-srijemska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom koji je krajem prošle godine iz inozemstva, putem kurirske službe, naručio 1.125 grama opojne droge marihuana, radi neovlaštene daljnje preprodaje.

U domu mu pronašli zračnu pušku

“Po dospijeću u Hrvatsku, pošiljka je izuzeta i upućena na vještačenje u Centar za forenzična ispitivanja istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić”, stoji u petak u priopćenju te policijske uprave.

U pretrazi doma i drugih prostorija 47-godišnjaka u Vukovaru policija je oduzela zračnu pušku, oružje kategorije C, koju nije prijavio nadležnom tijelu u zakonskom roku. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je jučer predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava protiv njega podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu. 

Protiv 47-godišnjaka se podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, stoji u priopćenju.

Teme
marihuana

