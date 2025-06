Balada o Pišonji i Žugi

Sad, je li bilo baš tako, ne držite me za svaku riječ, ali kad netko kaže da je ponosan što se uspio roditi kao Hrvat, to je - uz neke sitne izmjene iz dramaturških razloga - moralo izgledati više manje točno onako kako sam opisao. I odmah da predupredim one kojima je to jako smiješno, nije to mala stvar. Ekspedicija četrdeset četiri kromosoma s dvojicom junaka na vozačkom i suvozačkom sjedištu nije, naime, bila prva koja se uputila na more čvrsto odlučivši izaći na nekoj jajnoj stanici u Hrvatskoj.