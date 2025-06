Tajna Gatesovog cjepiva

Sad i vama zvoni u uhu, zar ne: koronavirus, Wuhan, pandemija, lockdown, maske, dezinficijensi, grafikoni i brojke umrlih, pa kampanja cijepljenja, sjećate se, ona mala, mala, sićušna, ovolicna antitijela s Gatesovim čipovima za kontrolu uma? Tako je, covid-19 - svjetska pandemija koja je cijeli planet okovala u karantenu: je li moguće, pitate se sad i vi, da je to bilo prije samo četiri-pet godina? I da vam je netko tada, u potpunoj izolaciji - s paničnim breaking-news na mobilnim telefonima i apokaliptičnim prizorima iz Kine, Italije, Meksika, Irana, Njemačke, Amerike ili Indije - rekao da se samo par godina kasnije nitko više neće sjećati ni strašnog koronavirusa zvanog SARS-CoV-2 ni još strašnijeg Gatesovog cjepiva zvanog Pfizer, Moderna, AstraZeneca ili kako sve ne, ne bi vam to desnu obrvu podiglo ništa manje nego da vam je netko 1945. godine rekao kako se do 1950. nitko više neće sjećati Adolfa Hitlera.