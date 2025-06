Kratka povijest hrvatske prvopoljoprivrede

Deklaracija HAZU, sunce ti heliocentrično jebem, nije to zajebancija, nije HAZU objavila Deklaraciju više od dvadeset godina - posljednja koju je objavila bila je valjda još Deklaracija o znanju iz 2004., pogovor pisao Eugen Pusić, onda znate kad je to bilo! - i cijela je nacija sada s nestrpljenjem čekala da vidi o čemu su mudre sijede glave sa Zrinjevca na čelu s predsjednikom Akademije Velimirom Neidhardtom raspravljale cijeli dan, nagađajući o čemu je riječ u tom sad već povijesnom dokumentu, je li to Deklaracija o etici umjetne inteligencije, sudbini Hrvatske u globalno zatopljenom svijetu ili, nemam pojma, izazovima i perspektivama nepalsko-filipinske Hrvatske.