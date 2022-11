Iz Katra s ljubavlju

Podijeli :

Izvor: Reuters

“Svi smo se zaljubili u Rusiju, otkrili smo zemlju koju nismo poznavali, a puno stereotipa o Rusima urušilo se kao kula od karata”, te je riječi, široko razvučenog osmjeha, držeći desni rukav dresa s brojem 11 na kojem je pisalo Putin, prije četiri godine u Kremlju nakon Svjetskog prvenstva izgovorio prvi čovjek FIFA-e Gianni Infantino.

“Mi smo tim”, preko kremaljskog stola za sastanke s punim poštovanjem i povjerenjem gledajući ruskog vožda u oči izgovarao je čovjek koji je na čelu najvažnije nogometne organizacije naslijedio višestruko korumpirano vodstvo.

Te se godine navršavalo četiri godine od ruske aneksije Krima, teritorija suverene i međunarodno priznate države Ukrajine, kao i okupacije dijelova istočnih regija iste države – Donjecka i Luhanska. Infantino je dobio i jedan od najviših ruskih državnih ordena. Svjetsko prvenstvo u Rusiji održavalo se tijekom sve goreg kršenja ljudskih prava, progona novinara i zatvaranja opozicije. Brojne nevladine organizacije koje su financirane stranim novcem označene su etiketom “stranih agenata” i posljedično su morale prestati s radom u Rusiji u koju se zaljubio Infantino. No, lopta se valjala po terenu, u svečanoj loži se nazdravljalo votkom, grlili su se predsjednici i predsjednice demokratskog svijeta s domaćinom i drugim autokratskim vladarima. Jer politika je politika, rat je rat, a nogomet je nogomet. Samo ljubav. O tome sam već nešto pisala u istoj ovoj kolumni prije koji tjedan.

Četiri godine kasnije, Rusija se nije povukla iz Donbasa niti je Ukrajina povratila vlast nad Krimom. Iz svečane lože otišla je hrvatska predsjednica, Macron se još drži, no njegova misija za istim onim kremaljskim stolom preko kojeg je Infantino Putinu vikao da su tim, u veljači ove godine, bila je manje uspješna. Putin je napao Ukrajinu, svjedočimo evo već devet mjeseci ratu bez presedana. FIFA, kao organizacija koja se bori protiv diskriminacije, rasizma, homofobije, te ima stroga pravila ponašanja vezana za stadione, igrače i navijače, prije četiri godine kaznila je Domagoja Vidu zbog usklika “Slava Ukrajini”. Danas je taj pozdrav postao, kažu nam i u Bruxellesu i u Washingtonu, pozdrav slobodnog svijeta. Svijeta iz kojeg stiže Infantino, rođeni Švicarac, no Talijan od oca Kalabreza i majke iz Brescie. Svijeta protiv kojeg se svim silama bori Vladimir Putin. Nositelj Putinova ordena prijateljstva, Infantino, morao je upravo “člana svog tima” nakon napada na Ukrajinu, izbaciti iz nogometne organizacije kojoj je na čelu.

Četiri godine kasnije Svjetsko nogometno prvenstvo odvija se u Katru. Upravo je dodijeljivanje domaćinstva zemlji s trećim najvećim zalihama plina nakon Rusije i Irana, izazvalo globalni skandal. Cijelo rukovodstvo FIFA-e uskoro se ugušilo u korupcijskim i skandalima pranja novca, a zbog kršenja ljudskih prava u Katru, glas su digle mnogobrojne međunarodne organizacije za njihovu zaštitu.

Nešto prije početka ovog nogometnog prvenstva zborio je opet Vladimir Putin. Ne oko nogometa, ali i oko toga je bio bijesan, već u svečanoj kremaljskoj dvorani, nakon aneksije ukrajinskih regija. Rekao je Putin slijedeće: “Zapadne zemlje stoljećima tvrde da drugima donose slobodu i demokraciju. Sve je suprotno. Umjesto demokracije to je podaništvo i iskorištavanje, umjesto slobode – porobljavanje i nasilje. Cijeli unipolarni svjetski poredak u svom je korijenu antidemokratski i neslobodan, potpuno lažljiv i licemjeran (…) Upravo svojom razarajućom politikom, ratovima, pljačkom, oni su isprovocirali današnji kolosalni porast migracije, milijuni trpe maltretiranja, tisuće ginu pokušavajući se domognuti Europe.”

Zapad je apsolutno kroz svoju povijest bio licemjeran, a i svijet je da se ne lažemo. Ali vrhunac licemjerstva jest da netko kao Putin, rušeći međunarodni poredak silom, želeći stvoriti svijet na svoju sliku i priliku, govori o neslobodi, laži i licemjerju. Da se smrzneš. Dan prije početka prvenstva u Katru, odgovarajući na brojne optužbe, održao je konferenciju za novinare Infatino, koji tvrdi da transformira organizaciju nakon desetljeća skandala i vrtoglavih koruptivnih akrobacija globalnih razmjera, zborio je čelni čovjek FIFA-e ovako:

“Danas se osjećam kao stanovnik Katra. Danas se osjećam Arapom. Danas se osjećam kao Afrikanac. Danas se osjećam kao gej. Danas se osjećam kao invalid. Danas se osjećam kao radnik migrant. A nisam ni Katranin, ni Arapin, ni Afrikanac, ni homoseksualac ni invalid. Osjećam se tako jer znam što znači biti diskriminiran, biti maltretiran kao stranac u drugoj zemlji (…) Čuli smo puno, puno lekcija od nekih Europljana i zapadnog svijeta. Mislim da bismo se za ono što smo mi Europljani radili zadnjih 3000 godina trebali ispričavati narednih 3000 godina. Tek tad bismo mogli početi dijeliti moralne lekcije ljudima”, rekao je Infantino. I on se eto, poput čelnika Rusije koji ga je okitio državnim ordenom prijateljstva, odlučio “brecnuti” na te trule zapadne vrijednosti. Jer politika je politika, rat je rat, a nogomet je nogomet. Samo ljubav.

Dan nakon ovog Infantinovog monologa, na velebnom stadionu otvoreno je Svjetsko nogometno prvenstvo. Ruku pod ruku na travnjak su išetali glumac Morgan Freeman i katarski YouTube influenser Ghanim al Muftah, rođen s rijetkim sindromom kaudalne regresije, ujedno i najmlađi ambasador nekog nogometnog prvenstva. Dva sjajna scenaristička odabira za poruku koja je poslana sa stadiona. Segment koji je završio držanjem za ruke dvojice muškaraca, nazvan je “The Calling” – “Poziv” bila je, kažu poruka da smo svi mi “jedno veliko pleme čovječanstva” unatoč razlikama. “Kako se toliko država, jezika i kultura može udružiti ako je prihvaćen samo jedan put, jedan način?” Odjekivao je ugodan pripovjedački glas Morgana Freemana stadionom. Prvenstvo je otvorenim proglasio katarski vladar, šeik Tamim bin Hamad Al Thani, koji je poljubio ruku svom ocu, bivšem vladaru Hamadu bin Kalifi Al Thaniju, koji je kao mladić igrao nogomet. Cijeli svijet gledao je arhivski filmić u kojem se otac na pustinjskom pijesku dodavao loptom, a sin mu je predao njegov dres iz mladosti koji je potpisao drhtavom rukom i predao ga sinu.

Gianni Infantino ushićeno je pljeskao, kao i do njega posjednuti Mohamed bin Salman, lider Saudijske Arabije. Upravo su Saudijci na sastanku zemalja izvoznica nafte OPEC-a prije mjesec dana odlučili da smanje proizvodnju nafte, te tako stanu na stranu Rusije. Zabijen je tako nož u leđa američkom predsjedniku Bidenu koji je pak netom prije te odluke odustao od svog obećanja da će od Saudijske Arabije napraviti “pariju” zbog ubojstva novinara Jamala Kašogija.

Jer politika je politika, rat je rat, a nogomet je nogomet. Samo ljubav.

“Kao dijete su me maltretirali jer sam imao crvenu kosu i pjegice, plus sam bio Talijan. Zamislite?! Što onda radiš? Pokušaš stvarati prijateljstva. Nemojte optuživati, svađati se, vrijeđati… Počnite nešto raditi da se to promijeni”, vikao je Gianni Infantino i svoju privilegiranu poziciju stavio uz bok privilegiranih vladara koji ne haju baš za crvenokose, koji kinje migrantske radnike, koji sankcioniraju LGBTIQ osobe.

Jedna ljubav, ne ona Infantinova za cijeli svijet niti ona za viđenje demokracije kao sušte vladavine većine bez zaštite manjina, bila je poruka s trake kojom bi se, vezanom oko ruke izrazila solidarnost nogometaša s LGBTQ osobama.

Njemački igrači pokrili su usta na službenom fotografiranju prije utakmice protiv Japana u znak prosvjeda protiv FIFA-e koja je na početku natjecanja kapetanske trake u duginim bojama svrstala u nestandardiziranu opremu koju ona ne propisuje pa se nošenje trake može smatrati kršenjem FIFA-inog pravila ne isticanju političkog stava, zbog čega bi kapetani koji je istaknu mogli dobili žuti karton prije svakog meča na koji izađu s takvom trakom.

“Nije se radilo o davanju političke izjave – o ljudskim pravima se ne može pregovarati. To bi se trebalo uzeti zdravo za gotovo, ali još uvijek nije tako. Zato nam je ova poruka tako važna”, objavio je njemački tim. “Uskratiti nam vrpcu isto je kao uskratiti nam glas. Ostajemo pri svom stajalištu”, naveli su u poruci.

Njemačka je bila prva od sedam momčadi koje su planirale koristiti traku One Love kako bi izrazile potporu LGBTQ+ osobama i promicanju inkluzivnosti, u zemlji u kojoj su homoseksualni odnosi zabranjeni i kažnjivi smrću. Danska najavljuje izlazak iz organizacije. Možemo li vjerovati da će principi, ako već ne u međunarodnim odnosima i pravilima zavladati preko odnosa krovne svjetske nogometne organizacije? Politika je ipak politika, rat je rat, a nogomet je nogomet.

Infantino dakle, optužuje Zapad za licemjerje jer, teško je biti i Katarac, i gej i Afrikanac i Putinov prijatelj i licemjer u isto vrijeme. FIFA je ovaj tjedan objavila kako će Infantino biti jedini kandidat na izborima za predsjednika te organizacije na kongresu koji će se održati iduće godine u Kigaliju, u Ruandi. Sve će biti super i za pet kad si muško i voliš nogomet, a o njemu i odlučuješ. A još kada se u njemu vrte toliki novci, pa onda tu dodamo i strast raznih vladara kojima nije problem na privatnu rođendansku zabavu pozvati globalni nogometni dream team, kupiti prvenstvo, nekome sat ili cipele, to može značiti samo da je u stvari riječ o iskonskoj ljubavi. Za mir u svijetu i jednakost svih.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.