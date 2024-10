Podijeli :

"Hej, to su njegove novine“, zavapio je Eric Wemple, novinar Washington Posta u tekstu kojim brani vlasnika Jeffa Bezosa u njegovoj odluci da novine prvi put nakon tri desetljeća ne podrže nijednog predsjedničkog kandidata.

Stopostotni vlasnik Bezos, koji je spasio legendarni Post od propasti, investirao u branding upravo s dolaskom Trumpa na vlast dodajući u začelje novina rečenicu – Demokracija umire u mraku, koji se, kaže novinar, nikada nije miješao u uređivačku politiku. Vjerujmo mu na riječ, nije se miješao, evo do sada – samog finiša predsjedničke kampanje u koju su uprte sve oči svijeta u previranju. “Hej, to su njegove novine.”

Obzirom da su novine njegove, sam Bezos nam je stoga morao nešto napisati i objasniti svoju odluku, “Tešku istinu”, kako je naslovio uvodnik koji je potpisao.

Ta teška i velika istina, po IPSOS-u i Bezosu, je da ljudi ne vjeruju medijima, da bi eto nastavak politike davanja podrške kandidatima to nepovjerenje i optužbe za pristranost još više produbile. Njemu je kaže, cilj graditi neutralan medij, poput biračkih mašina. “Moje bogatstvo i poslovne interese možete promatrati kao branu protiv zastrašivanja ili kao mrežu sukobljenih interesa“, piše Bezos, govoreći o sebi kao onome tko može izvesti Post i novinarstvo iz mraka i spasiti ga za novo izazovno doba u kojem on neće gurati svoje interese, ali neće dopustiti ni da Post propadne, među “podcastima bez istraživanja i barbarima društvenih mreža“, ne bez borbe, dodaje.

Novi svjetski poredak Kontrola

Ulozi su kaže Bezos, veliki i sada, više no ikada, svijet treba kredibilan i neovisan glas koji dolazi iz glavnog grada najvažnije zemlje svijeta.

Možemo li vjerovati Bezosu?

Oni koji su vjerovali Postu pokazali su što misle. Trećina uređivačkog kolegija je odstupila s pozicija, a četvrt milijuna ljudi otkazalo je pretplatu, što je deset posto ukupnih pretplatnika. Manje bi štete bilo da je zapalio redakciju i zgradu, piše jedan komentator. Ovakva odluka možda bi imala smisla prije šest mjeseci, ali deset dana prije izbora je pucanj u nogu, komentiraju drugi. Legitimna pitanja otvorena su i opet s ovom Pandorinom kutijom. Zašto bi Bezos, čije tvrtke su u kompeticiji s Muskovim u svemirskoj tehnologiji, a poslovi s državom lukrativni i dugoročni, bio onaj koji bi se borio za opstanak novinarstva? Može li uopće Post pisati objektivno o nekom Bezosovom biznisu? Čovjek koji na Amazon Web Serviceu drži podatke oko sedam i pol tisuća američkih vladinih agencija, među kojima CIA-e i saveznih rezervi, vjerojatno je danas utjecajniji od američkih bogataša zlatnog doba. Plus, možemo li pretpostaviti, kako piše i sam Bezos, da će on nastaviti biti taj zaštitnik novinarstva u vremenu dezinformacijskih podcasta i barbara s društvenih mreža? I kakva će to borba, koju najavljuje biti? Borba protiv barbara s društvenih mreža? Upravo prvi na Forbesovoj listi najbogatijih na svijetu, Elon Musk svojim je likom i djelom utjelovio pravi stripovski karakter big-tech momaka koji žele svemir, slobodu i besmrtnost, a do kojih se starim pravilima i svijetom ne može, mora ga se srušti. Ili kao što je napisao zloglasni Peter Thiel: “Više ne vjerujem da su sloboda i demokracije kompatibilne.“

Totalno je suludo slušati i gledati Muska, čije bogatstvo samo raste, koji viče na Trumpovom skupu, kao neka loša kopija Banea iz Dark Knighta, da će preuzeti Gotham od genaracije ugnjetavača i korumpiranih i vratiti narodu mit mogućnosti koji im je dotad bio dokinut. Jedino što Musk iz Baneovog monologa ne može uzviknuti – dolje bogataši! Jer on je taj, najbogatiji čovjek svijeta, on je elita novog doba koji u rukama drži društvenu mrežu, robote, dronove i satelite, besmrtnost.

U to ime, u stvaranju novog konstrukta svijeta kojem svjedočimo iznimno je važna jedna stvar. A to je –na koji način se stvara i transformira nova publika, za to novo vrijeme. I gdje je u tom i takvom scenariju uopće novinarstvo.

Neki dan povodom desete obljetnice N1 televizije gostovala sam u našem programu i govorila o važnosti novinarstva u demokracijama. Tekst s videom mog gostovanja postavljen je na društvene mreže N1, a na najgoroj od svih njih, Facebooku, algoritamskoj Gazi, Vijetnamu i Donbasu, ljudi, s imenima i prezimenima, iznad kojih je stajala značka “najveći obožavatelj”, sijali su bijes, uvrede i komentare koje nitko razuman ne bi mogao pod vlastitim imenom i prezimenom napisati jer su ili utuživi ili potpuno bez ikakvog uporišta u stvarnosti ili činjenicama. Odlučila sam još jednom jednostavno eksperimentirati. Odvojila sam vrijeme, svakome od njih kliknula na profil, vidjela tko su, što su, odakle su, koliko imaju djece, unučadi, gdje su radili ili rade, napravila malu kratku istraživačku djelatnost iz javno dostupnih podataka i krenula im svakome pojedinačno odgovarati. Kolikogod već pričam i pišem o tome uvijek se iznenadim koliko smo kao društvo propali, kako nemamo institucionalnih ili vaninstitucionalnih mogućnosti obrazovanja ljudi za korištenje društvenih mreža, kako ljudi bauljaju digitalnim svijetom potpuno neupućeni, neotporni, podložni i dostupni, ranjivi i utuživi, a tako u tom svemu što otvoreno daju da big-tech monetizira i njime manipulira, samouvjereni, samozadovoljni, neugodni, gotovo besmrtni.

Takvi eksperimenti kojima podlegnem s vremena na vrijeme uvijek na kraju završe s istim zaključkom, da u tome što se događa postoje četiri tipa ljudi. Oni kojima bude neugodno, jer jednostavno zaista misle da je to tamo na tim fejsbucima i internetima neki ogroman prostor u kojem galame na sve i svakoga i nemaju nikakve odgovornosti ni pod svojim imenom, a još manje pod nadimcima, fućkaš raspravu o IP adresi, Aktu o digitalnim uslugama ili sličnom. Tu su onda oni koji bi se raspravljali do daljnjeg, ali suočeni s argumentima se povuku ili budu iznenađeni da im se osobno javi osoba koju kinje bez da su pročitali što je rekla (reakcija na naslov je unisono jedini motiv za pisanje komentara). Treća skupina su ljudi koji ostanu pri uvredama, neargumentiranim stavovima koji uporište imaju u nekom njihovom zadanom ili naučenom svjetonazorskom uvjerenju koje nikada ne dopušta argumentiranu raspravu, a uz to se često rasprava rasplamsa nekim ad hominem uvredama. I na kraju tu su oni koji su u nekom drugom stanju svijesti, ljudi koji žive u vremenu post-istine, koje egzistira na razinama teorija zavjere s kojima se ne može apsolutno ništa. Tih je najviše. Uz njih, internet je preplavljen botovima i umjetnom inteligencijom na takvoj skali da je ljudima to jednostavno teško pojmiti i ne snalaze se dobro kada im se to kaže ili objasni. Kognitivna disonanca, termin današnjice. U tom svijetu koji se stvara u ovoj posljednjoj najvećoj skupini ljudi, s kojima se u neki novi organizam i globalni mozak onda sjedinjuje umjetna inteligencija, mediji, odnosno novinari trebaju prestati postojati. I u tom svijetu Ipsosova anketa nikada neće imati neki drugi rezultat osim pada povjerenja. Jer u tom svijetu koji će doći neće više biti ni Ipsosa, ni medija, a ni takvog Bezosa kojem npr. odlučujemo vjerovati da dokidanjem uvodnika potpore jednom predsjedničkom kandidatu čini dugoročno dobro uspostavi povjerenja u društvima i renesansi novinarstva.

Ako pak još jednom potvrdimo i Ipsosov i Bezosov stav da se eto malo vjeruje medijima i da je spas za to da novinari budu neutralni poput mašina za glasanje, znači li to samo i isključivo da je problem u medijima? Da je problem u novinarstvu? Ili je stvar, kako je gore opisano, puno dublja i šira?

Vrijeme u kojem smo najbolje opisuje sada već povijesni intervju Republikanca Newta Gingricha s novinarkom CNN-a tijekom izborne kampanje 2016. Razgovar se vodio oko stope kriminaliteta u Americi. Gingrich je tvrdio da kriminal raste, novinarka je to njegovo mišljenje opovrgla i iznijela statistiku FBI-a, da pada. Nevjerojatnu razmjenu koja je uslijedila možete vidjeti na linku. Ljudi osjećaju da je više kriminala zaključio je Gingrich i to je jedino što njega kao političara zanima, ne što je istina, nego kako se ljudi osjećaju.

Hotline Treći svjetski rat

Kako smo dakle došli to ovog trenutka?

Budimo iskreni. Gov*o je već odavno uletjelo u ventilator pri najvećoj brzini i pršti naokolo gusto i neprestano da se gotovo više ništa ne vidi osim mraka i ne osjeti osim smrada. U takvom svijetu u previranju u kojem su ulozi visoki i opasni, sve su oči uprte u najvažnije od svih izbora u super izbornoj 2024.

Jesu li ovo, kako nam govore, i opet izbori nulti nakon kojih će se Amerika sabrati i pomoći svijetu da se posloži na nekim novim osnovama ili smo već sudbinu jasno mogli vidjeti 2016. kada su nam američki izbori pokazali kako su se i svijet i Amerika promijenili, te da su pokrenuti procesi koji će činiti novu stvarnost. Onu post istine, onu sekuritizacije i tehnologije, onu u kojoj se verbalno nasilje i laži prelijevaju u stvarnost. Onu u kojoj je strana razuma, činjenica, civilnog javnog prostora, argumenta, dostojanstva i poštivanja zajedničkih vrijednosti nepovratno izgubila. Onu u kojoj termini koje smo koristili i njihov sadržaj, možda više uopće ne vrijede.

U dolasku do ove točke ogromnu su ulogu imali oni koji su globalizacijom i neregulacijom dohvatili svaki kutak svijeta, uspostavili horizontalnu dominaciju, okrupnili bogatstvo, diversificirali ga, ugovorili s državama nadzor nad podacima, svemirom, digitalnom infrastrukturom i u doba tehnološkog darvinizma počeli utvarati da mogu biti nekažnjivi, besmrtni, diktatori modernog doba, kreatori volje, vlasnici javnosti i dizajneri budućnosti. Oni čiji biznisi nisu mogli penetrirati u kablove ili podatkovne centre Rusije ili Kine, pa su se zato odlučili proširiti i na nebo.

Oni čiji su poslovni modeli poticali laž, mržnju, podjele, stvaranje demokratski neupotrebljivog javnog prostora. Angažman, stoga i zarada rastu, samo tim modelom.

Demokracija dakle, može umrijeti u mraku ili u kaosu, ali pred izbore uvijek treba misliti na biznis, a činjenice govore da se big-tech nužno mora ozbiljnije regulirati, od pitanja monopola, do umjetne inteligencije, od zloporabe podataka do privatnosti. Po prstima su dosad dobivali i Bezos i Musk i Zuckerberg, najdalje u tome je otišla EU, veliko tržište, zbog čega se pojavila otvorena nervoza. Nekažnjivost je još jedna važna riječ današnjice. U izbornoj slagalici, Harris je tu manje dobra opcija za big tech momke. Kako bilo, povijest nam, bez obzira na tehnologiju, govori kako su korupcija i transparentnost vlasništva uvijek prva razina koja kreira nepovjerenje. Dakle, tehnologija mijenja i svijet i medijsku scenu, ali ključno je pitanje kako u novom vremenu novinarstvo može naći svoj put?

Ponavljam, možemo li dakle pretpostaviti, kako piše i sam Bezos, da će on nastaviti biti taj zaštitnik novinarstva u vremenu dezinformacijskih podcasta i barbara s društvenih mreža? I kakva će to borba, koju najavljuje biti? Kako to učinkovito mijenjati model tradicionalnih medija za novo doba? Onoga čemu se svrha u demokraciji znala. Kako spasiti novinarstvo koje se bazira na povjerenju čitatelja, pratitelja, kada je javnost sluđena, kada stiže AI, kada se pod bojazan od ruskih botova dokidaju sami demokratski procesi jer to eto sad u doba rata prolazi? Mojih pet centi iz istraživanja, analize medijskih modela, govori da se povjerenje vraća jedino ulaganjem i financiranjem novinarstva, sa stavom, koje se bori protiv korupcije i laži i koje može probiti gustu i kompleksnu mrežu današnjeg svijeta u kojem mozgovi na kognitivnoj fronti padaju ničice, bilo da ne mogu prepoznati AI generiranu fotografiju od prave, komentar pravog čovjeka od bota, vlasnika medija koji vjeruje u javno dobro od onoga kojem je medij značka na reveru s kojom trguje utjecajem… Novinarstvo koje je i lokalno i transnacionalno, kojem trebaju i javni i privatni novci koji zaista razumiju to barbarsko doba i uloge koji su pred nama.

U tom i takvom svijetu u kojem nas tech-darvinizam gura u provaliju s jedne, a tech-autoritarni režimi s druge strane, uložilo se puno da se uništi jedino zanimanje koje u demokraciji služi da one s moći i vlašću drži javno odgovornim, da se institucije ne porobe, da se zakoni poštuju i da se za korupciju odgovara, zanimanje koje otvara javnu raspravu, običnim ljudima daje glas, ali ne kao algoritamski manipulator zarade na podacima koje im besplatno podastiremo, za koji mislimo da je naš mali dio one Thielove potpune slobode, nego kao oni koji rasvjetljavaju taj demokratski prostor temeljem čega onda ljudi mogu mijenjati i izabirati vlast i držati je odgovornom. Možda je demokracija kakvu smo znali već zaista umrla, ali ja sam uvijek za to da joj prigodno uoči Dana mrtvih barem zapalimo svijeću, kad već imamo povoda za pisanje. Možda ipak, vjerujem naivno, rasplamsamo neki požar.

