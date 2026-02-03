Kad su se uzbunile dimije

"Makarani i mještani cijele Rivijere izvrsno se sjećaju Domovinskog rata i rata u BiH, kad su izbjeglice i prognanici iz Hrvatske i BiH smještani u hotele i odmarališta s pogledom na more, a omogućeni su im obroci i školovanje, pa ih je izjava o postojanju logora u Makarskoj jako naljutila. 'Šta se mene tiče, deport i zabrana ulaska u RH! Dosta je bilo omalovažavanja Hrvatske i Hrvata!' 'I ja sam bio u tom logoru. Strašno je bilo. Opekao sam se kad sam jeo pizzu, al' je barem Karlovačko bilo hladno. I tjerali su ih da se po najvećoj vrućini kupaju u slanoj bljutavoj vodi i da prije toga sa sebe skinu šinjele, suknene bičve i gumaše' – samo su neki od tisuća komentara na Facebooku na izjavu o logoru u Makarskoj", piše tako novinarka, koju onda tajnica Regionalnog ureda za prognanike i izbjeglice podučava kako su izbjeglice iz BiH bili smješteni u hotelima i odmaralištima Makarske rivijere, i kako je nazvati to logorom "neutemeljeni senzacionalizam u okolnostima koji služi nekim drugim svrhama".