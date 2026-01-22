Oglas

Zašto je Sandro Silajdžić deportiran iz SAD-a?

22. sij. 2026. 16:59

U N1 studiju uživo Nataša Božić razgovarala je Sandrom Silajdžićem, mladićem koji je nakon 30 godina života u SAD-u deportiran u Hrvatsku te s novinarkom Milenom Zajović koja je priču o Sandru objavila u Večernjem listu.

