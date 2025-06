Ako primijetite ovaj problem u vožnji automobila, nikako ga nemojte zanemariti!

Ako primijetimo da spojka počinje podrhtavati prilikom kretanja ili dolazi do izmjene neobičnog zvuka prilikom pritiskanja i otpuštanja papučice spojke ne treba zanemariti problem jer je to najčešće najava da nešto nije u redu i preporuka je konzultirati se sa servisom oko novonastale situacije jer u suprotnom može nastupiti neispravnost. To se najčešće događa na putovanjima, kad se spojka duže koristi i dobro zagrije ili se vozilo optereti prtljagom i drugim teretima koji redovno nisu prisutni u gradskoj vožnji jer je vozač najčešće sam u vozilu.