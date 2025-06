Rimac o govoru Selak Raspudić: Imala je zanimljive izraze tipa "odabrala sam biti Hrvatica"

"Njezin govor doimao se kao da govori na početku izborne kampanje, a ne na kraju kraju. Podsjetio me na govor Davora Bernardića nakon prvog kruga. Kada je bilo jasno da je izgubio, on je održao jedan gotovo pobjednički govor, kao i ona sada. No, treba priznati da je Selak Raspudić ostvarila zaista dobar rezultat s obzirom na to da je ušla kasno u kampanju", kazala je Kosor.