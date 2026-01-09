AUTOMOBILIONA
Donosimo sve najbolje automobile iz prošle sezone, ali i malo smijeha
U posebnoj epizodi Automobilione prisjećamo svih najboljih testova iz treće sezone.
Oglas
Dok je Hrvatska okovana snijeghom vrijeme je da se prisjetimo toplijih dana. Zato za početak idemo u Portugal, gdje smo sredinom godine upoznali jedan jako zanimljiv SUV.
Godinu koja je iza nas obilježio je dolazak brojnih kineskih brendova pa nam je tako stigao I onaj najveći - BYD, a mi smo imali isprobali njihov najprestižniji model.
Da vožnja taksijem nekada zna biti dosadna i naporna znamo svi, ali i to smo izdržali kako bismo vam predstavili auto koji bi mogao biti pravi mamac za taksiste - MG5.
Električni kombiji sjajan su izbor za gradske dostave, ali što kako se ponašaju na našeto duljim relacijama? Upravo to smo doznali kada smo se morali preseliti, a u ruke nam je stigao Ford E-Transit Custom.
Da nekada na snimanjima zna biti i jako zabavno dokazat ćemo vam jednim videom da vidite kako stvari nekada izgledaju iza kamere.
Automobilionu gledajte u petak 09. siječnja u 20:00 sati na N1 televiziji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas