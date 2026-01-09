Oglas

Donosimo sve najbolje automobile iz prošle sezone, ali i malo smijeha

author
Automobiliona
|
09. sij. 2026. 10:49
Automobiliona
Automobiliona

U posebnoj epizodi Automobilione prisjećamo svih najboljih testova iz treće sezone.

Dok je Hrvatska okovana snijeghom vrijeme je da se prisjetimo toplijih dana. Zato za početak idemo u Portugal, gdje smo sredinom godine upoznali jedan jako zanimljiv SUV.

Godinu koja je iza nas obilježio je dolazak brojnih kineskih brendova pa nam je tako stigao I onaj najveći - BYD, a mi smo imali isprobali njihov najprestižniji model.

Da vožnja taksijem nekada zna biti dosadna i naporna znamo svi, ali i to smo izdržali kako bismo vam predstavili auto koji bi mogao biti pravi mamac za taksiste - MG5.

Električni kombiji sjajan su izbor za gradske dostave, ali što kako se ponašaju na našeto duljim relacijama? Upravo to smo doznali kada smo se morali preseliti, a u ruke nam je stigao Ford E-Transit Custom.

Da nekada na snimanjima zna biti i jako zabavno dokazat ćemo vam jednim videom da vidite kako stvari nekada izgledaju iza kamere.

Automobilionu gledajte u petak 09. siječnja u 20:00 sati na N1 televiziji.

