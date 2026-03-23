Evo zašto su kineski automobili jeftiniji od europskih i japanskih

Japanci su rastavili BYD-ove električne automobile i otkrili zašto su kineski automobili značajno jeftiniji od europskih i japanskih vozila
Kineski proizvođači imaju veliku prednost u odnosu na mnoge konkurente – proizvode električne (i ostale) automobile po vrlo niskoj cijeni. Posljedica toga je da cijene, čak i uz uvozne tarife, mogu biti niže ili jednake cijenama drugih električnih automobila iz različitih zemalja ili čak jednake cijenama automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem, piše Revija HAK.
S obzirom na brzu globalnu ekspanziju BYD-a, na primjer, i jedan od brendova koji je već ostavio trag u Europi, Japanci su željeli saznati tajnu koja stoji iza niskih proizvodnih troškova električnih vozila te marke. Japanski ured za gospodarstvo i trgovinu održao je seminar, kojem je prisustvovalo 70 proizvođača dijelova, kako bi istražio trendove u električnim vozilima.
BYD-ovi impresionirali japance
Zvijezda seminara bio je BYD Atto 3. Bio je to prvi BYD lansiran u Japanu, u siječnju 2023., a cijena mu je od 26.800 eura. Osim njega, u studiji su sudjelovali NIO ET5 i Tesla Model 3. Nakon rastavljanja, BYD-ovi su impresionirali Japance. Otkrili su da je razlog niskih cijena činjenica da sami proizvode gotovo sve komponente automobila, ali baterije su im najviše privukle pažnju.
BYD je drugi najveći svjetski proizvođač baterija za električne automobile, s udjelom od 16,4% na globalnom tržištu, a nadmašuje ga samo kineska tvrtka CATL, koja ima udio od 37,1%.
"Čarobne" baterije
Japanski stručnjaci ističu da je to ključno za nisku cijenu automobila, jer sama baterija čini otprilike trećinu ukupne vrijednosti vozila. BYD proizvodi i 8-u-1 osovinu, koja se sastoji od prednje osovine s motorom, pretvaračem, mjenjačem i drugim pogonskim i energetskim sustavima, kao važan dio strategije smanjenja troškova. I mali broj dijelova koji se koriste u svakom vozilu je iznenadio Japance.
Što se tiče BYD Dolphina, od svih njegovih dijelova i komponenti, samo staklo (također od kineskog Fuyaoa) i gume (koje se mogu nabaviti od raznih dobavljača) ne proizvodi BYD. Sve ostalo se proizvodi interno.
Kod europskih i japanskih proizvođača, poput Volkswagena, Toyote, Renaulta, BMW-a…, vanjski dobavljači čine veliki dio strukture pojedinih modela vozila, a to povećava troškove jer su u dijelove uključene i marže tih proizvođača, zaključuje Revija HAK.
