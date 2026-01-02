Tesla izgubila titulu najvećeg svjetskog proizvođača električnih vozila

Američka tvrtka suočila se s teškom godinom obilježenom nelagodom zbog političkih aktivnosti glavnog izvršnog direktora Elona Muska te snažnom inozemnom konkurencijom.
Tesla je izgubila krunu najvećeg svjetskog proizvođača električnih vozila po prodaji. Tvrtka je imala zahtjevnu godinu, uz zabrinutost oko političkog angažmana Elona Muska i jaku konkurenciju iz inozemstva, što je dovelo do pada prodaje drugu godinu zaredom, piše Sky News.
Tesla je objavila da je u 2025. isporučila 1,64 milijuna vozila, što je pad od 9% u odnosu na prethodnu godinu.
Kineski rival BYD, koji je prošle godine prodao 2,26 milijuna vozila, sada je najveći proizvođač električnih vozila na svijetu.
Teslina prodaja u razdoblju od listopada do prosinca iznosila je 418.227 vozila, što je ispod očekivanja analitičara koje je anketirao FactSet, a koji su predviđali 440.000 vozila.
Na prodajne rezultate mogao je utjecati i završetak porezne olakšice od 7.500 dolara (5.500 funti), koju je Trumpova administracija ukinula krajem rujna.
Unatoč tome, dionice Tesle završile su 2025. godinu s rastom od približno 11%. Ulagači se nadaju da će Musk ostvariti svoje ambicije da tvrtku učini liderom u robotaksi uslugama te potaknuti potrošače da prihvate humanoidne robote sposobne za obavljanje osnovnih zadataka u domovima i uredima.
Dionice Tesle porasle su gotovo 2% prije otvaranja tržišta u petak, a u ranom trgovanju cijena se uglavnom zadržala nepromijenjenom na 450,27 dolara.
Posljednji kvartal bio je prvi u kojem su zabilježene prodaje ogoljenih, jeftinijih verzija Modela Y i Modela 3, koje je Musk predstavio početkom listopada u sklopu nastojanja da se oživi prodaja.
Novi Model Y stoji nešto manje od 40.000 dolara (30.000 funti), dok kupci mogu nabaviti jeftiniji Model 3 za manje od 37.000 dolara (27.000 funti).
Nove verzije osmišljene su kako bi Tesli pomogle u konkurenciji s kineskim modelima u Europi i Aziji.
Za financijske rezultate četvrtog tromjesečja, koji će biti objavljeni krajem siječnja, analitičari očekuju pad prodaje od 3% i gotovo 40% pad zarade po dionici, prema podacima FactSeta.
Analitičari vjeruju da će se silazni trend prodaje i dobiti s vremenom preokrenuti tijekom 2026. godine.
U studenome je Musk dobio potporu dioničara za paket nagrada koji bi mu mogao donijeti čak 1 bilijun dolara (742 milijarde funti) ako tvrtka u sljedećih deset godina ispuni niz iznimno ambicioznih ciljeva.
Već najbogatiji čovjek na svijetu, Musk je prošlog mjeseca ostvario još jedan veliki dobitak kada je Vrhovni sud savezne države Delaware preinačio odluku kojom mu je bio uskraćen paket nagrada od 55 milijardi dolara (408 milijardi funti) koji mu je Tesla dodijelila 2018. godine.
