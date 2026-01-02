Tesla izgubila titulu najvećeg svjetskog proizvođača električnih vozila

Unatoč tome, dionice Tesle završile su 2025. godinu s rastom od približno 11%. Ulagači se nadaju da će Musk ostvariti svoje ambicije da tvrtku učini liderom u robotaksi uslugama te potaknuti potrošače da prihvate humanoidne robote sposobne za obavljanje osnovnih zadataka u domovima i uredima.