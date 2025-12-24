Kada krenuti s vožnjom nakon hladnog starta zimi?

Vožnja automobila je najbrži način da zagrijete motor i za njegov povratak na normalan radni omjer zraka i goriva.
Rad u praznom hodu nije najbolji za zagrijavnje motora, objašnjavaju u Popular Mechanicsu. Oni su pitali Volvo, koji provodi testiranja na ledenom vremenu na Arktiku, trebaju li njihovi novi automobili bilo kakvu vrstu zagrijavanja, a odgovor je bio vrlo jednostavan.
– Najbolje je dati motoru samo nekoliko sekundi da podigne tlak ulja prije normalne vožnje, a dobra kvaliteta i stanje ulja ključni su za zaštitu motora u uvjetima hladnog pokretanja – rekao je glasnogovornik Volva, prenosi HAK revija.
Dakle, dovoljno je odvojiti samo malo vremena nakon paljenja i krenuti…
