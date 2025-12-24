Oglas

odgovor stručnjaka

Kada krenuti s vožnjom nakon hladnog starta zimi?

author
N1 Info
|
24. pro. 2025. 07:13
auto, snijeg, zima, zimska oprema, automobil
Unsplash / ilustracija

Vožnja automobila je najbrži način da zagrijete motor i za njegov povratak na normalan radni omjer zraka i goriva.

Oglas

Rad u praznom hodu nije najbolji za zagrijavnje motora, objašnjavaju u Popular Mechanicsu. Oni su pitali Volvo, koji provodi testiranja na ledenom vremenu na Arktiku, trebaju li njihovi novi automobili bilo kakvu vrstu zagrijavanja, a odgovor je bio vrlo jednostavan.

– Najbolje je dati motoru samo nekoliko sekundi da podigne tlak ulja prije normalne vožnje, a dobra kvaliteta i stanje ulja ključni su za zaštitu motora u uvjetima hladnog pokretanja – rekao je glasnogovornik Volva, prenosi HAK revija.

Dakle, dovoljno je odvojiti samo malo vremena nakon paljenja i krenuti…

Teme
auto vožnja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ