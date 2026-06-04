"potiče izvrsnu uslugu"
Nijemci objavili vodič za napojnice u Hrvatskoj: Koliko i kome ostaviti?
Njemački portal t-online objavio je savjete turistima koliku napojnicu ostaviti u Hrvatskoj. Za našu zemlju kažu da je poznata po gostoljubivosti, a napojnica je, ističu, sastavni dio kulture.
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"U Hrvatskoj, napojnica nije samo financijska stvar. To je način priznavanja usluge i doprinosa lokalnom gostoprimstvu. Bilo da se radi o restoranu, taksiju ili hotelu, mala dodatna napojnica pokazuje zahvalnost i potiče izvrsnu uslugu", piše t-online.
Navode da je u restoranima uobičajeno ostaviti napojnicu do 10-15 posto računa, posebno nakon obroka kojim je gost bio zadovoljan. "Čak i kad plaćate karticom, najbolje je dati napojnicu u gotovini. Na taj način ide izravno osoblju", poručuju.
U kafićima, napojnica je manje formalna. Zaokruživanje iznosa ili ostavljanje kusura u pladnju za račune cijeni se kao pristojna gesta, navode.
U taksijima je, pišu Nijemci, normalno zaokružiti cijenu vožnje kako bi se nagradio brz i siguran dolazak na odredište.
"Od sobarice do portira, napojnice u hotelima izražavaju zahvalnost za personaliziranu uslugu. Nekoliko eura dnevno ili jednokratna napojnica na kraju boravka je prikladna", pišu.
Nijemci navode da se gotovina smatra izravnim oblikom zahvalnosti, posebno u manjim objektima i ruralnim područjima, iako su plaćanja karticama praktična. Dodaju da u svijetu kojim sve više dominiraju digitalne transakcije, davanje napojnica potiče osobno uvažavanje i čuva hrvatsko gostoprimstvo.
Za turističke vodiče, koji će turiste pratiti na odmoru i pomoći im da se snalaze po zemlji, prikladna je napojnica od euro do dva dnevno po osobi. Na taj način, zaključuju, pokazat ćete zahvalnost za informativne i zabavne ture.
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